私はマリカ（33）。道路をはさんで目の前には両親の家、そしてわが家の隣はAさんの家があります。80代の老夫婦が住んでいて、近距離には独身の息子が1人暮らしをしているようです。Aさんの家からうんちのニオイがしていたため交番に相談をすると、家庭菜園の肥料に自分のうんちを混ぜていたことが明らかになりました。警察の注意もあり、数日間はニオイがなくなりましたが、また数日後に蘇るうんち臭……。二度目の相談ということ