義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？第18話2人で暮らしてね！【編集部コメント】この似たり寄ったりの3人……いい大人なのに見苦しいですよね。ここまできてもなお、誰に任せるかばかり考え、イツキさんに全振りしようとする始末。義家族のことなのに巻