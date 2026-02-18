自民党の石破茂前首相は18日、九州の企業や自治体の在京責任者らでつくる「二水会」（西日本新聞社主宰）の2月例会で講演し、衆院選の争点となった消費税減税について「誰も代替財源を提示していない」と指摘した。高市早苗首相が意欲を示す憲法改正は「どこを改正するか具体的に示していない」と批判した。2年限定で飲食料品の消費税率ゼロを目指す政府は、夏前に超党派の「国民会議」で中間取りまとめを行う方針。石破氏は財