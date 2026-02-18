長崎市議会が開会し、過去3番目の規模となる新年度の当初予算案が提案されました。 1期目の最終年度となる鈴木市長は、就任以来進めてきた人口減少対策のプロジェクトを着実に推し進めていくと述べました。 （鈴木 長崎市長） 「今得ている変化の勢いを一時的なものに終わらせることなく、持続可能な成長につなげていく必要がある」 来年度が1期目の最終年度となる鈴木市長。 18日の施政方針では「これまで積み重ね