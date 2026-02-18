県は男性の育児休業の取得に力を入れる企業を「働き方改革プラス共働き・共育て推進企業」に認定し、18日、認定証を交付しました。県は2024年度から男性の育児休業の取得を推進する企業を「かごしま働き方改革プラス共働き・共育て推進企業」に認定しています。鹿児島市で食品の通信販売を行う「健康家族」に塩田知事が認定証を交付しました。健康家族では2025年8月までの3年間で10人の男性が育児休業を取得し取得率は100％