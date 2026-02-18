広島市の今の様子と、あす（１９日）の天気を伝えてもらいます。■澤村優輝アナウンサー広島駅北口です。上空は少し雲が出てきています。駅の中にあるスーパーには、様々な種類の柑橘類が置かれていました。こたつに入ってミカンを食べると暖かくて美味しそうな冷え込みとなっています。あすの気温は、きょうよりも下がる見込みとなっています。最高気温は広島市で１１℃の予想です。週末３連休は暖かくな