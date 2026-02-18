伊豆市で山林火災が発生しました。建物に延焼するなど被害が拡大しているとみられます。 【動画】【速報】伊豆市で山火事発生 近くの建物に延焼か 山林火災が発生したのは伊豆市熊坂です。 2月18日午後4時すぎに「修善寺ニュータウンから富士山の方向に白い煙と炎が見える」と通行人から消防に通報がありました。 警察によりますと近くの建物にも燃え広がっているということです。 燃え移った建物は廃墟の見た目で、現