給食は有名ホテルの料理長特製のオムライスです。そんな夢のような企画が鹿児島市の幼稚園で行われました。18日朝、鹿児島市の「鴨池しらうめ幼稚園」では特別な給食の準備が進められていました。鹿児島サンロイヤルホテルがこの春、卒園する子ども達にホテルの料理を味わってもらい料理の楽しさや魅力を伝えようと初めて企画した「出張シェフズ給食」。2020年の世界料理オリンピックの個人部門で銀メダルを獲得した天川伸