過去最高の約3048億円にのぼる鹿児島市の新年度の一般会計当初予算案が市議会に提案されました。鹿児島市電の運賃を値上げする条例改正案も合わせて提案されています。（鹿児島市・下鶴市長）「予算編成に当たっては、事務事業の峻別・見直しを行うなど創意工夫を重ねる中で、財政の健全性に意を用いつつ、第六次総合計画を着実に推進するとともに、「選ばれるまち」の実現に向け、諸施策に全力で取り組む」18日、鹿児島市議会