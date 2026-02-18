不動産ファンド「みんなで大家さん」。新たに出資者１３００人あまりが集団提訴しました。２月１８日、大阪地裁に提訴したのは、不動産ファンド「みんなで大家さん」の出資者１３４６人で、出資金約１１８億円の返還を求めています。「みんなで大家さん」は、大阪市に本社のある不動産会社が運営する投資商品で、賃貸物件への出資を募り、年利７％の分配金を支払ってきました。しかし、去年７月、主力商品の成田空港近くで