２月１９日（木）の近畿地方は、日中晴れても空気は冷たいまま。昼間も真冬の防寒でお過ごしください。上空の寒気の影響で、北部では早朝にかけてにわか雪の所があるでしょう。中部でも、午前中は雲の多い所がありますが、次第に西から高気圧が張り出してきて、午後にかけて全域で晴れる見込みです。ただ、日ざしが届いても気温の上がりは鈍いでしょう。朝の最低気温は、マイナス１℃から２℃くらいの所が多いでしょう。前日