永瀬拓矢氏（左）と藤井聡太氏＝2025年8月将棋の第75期王将戦7番勝負第4局は17、18の両日、和歌山市で指され、挑戦者で後手の永瀬拓矢九段（33）が132手で藤井聡太王将（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王との六冠＝を破り、対戦成績を3勝1敗としてタイトル奪取に王手をかけた。藤井王将は後がなくなり、失冠のピンチを迎えた。藤井王将がタイトル戦の7番勝負で、3敗目を喫したのは初めて。永瀬九段は次局で勝てば、初の王将