森英介・衆院議長は１８日の就任記者会見で、安定的な皇位継承策について「先送りは許されない喫緊の課題だ。立法府の総意の取りまとめに向け、尽力したい」と語った。森氏は、与野党による協議の取りまとめ役を担う。本会議では、副議長に中道改革連合の石井啓一・元国土交通相、議院運営委員長に自民党の山口俊一・元沖縄・北方相が選出された。山口氏は再登板となる。