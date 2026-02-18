レバテックは2月12日、2027年3月卒業予定のエンジニア職志望学生144名を対象に実施した就活意識・実態調査の結果を発表した。就職活動でAIを利用している学生の割合は7割を超え、2026年卒を対象とした昨年の調査から20ポイント以上増加した。○前年調査からAI利用者は20ポイント以上の増加この調査によると、就職活動でAIを利用している27卒エンジニア志望学生の割合は70.8％に上った。2026年卒を対象とした昨年の調査では47.2％で