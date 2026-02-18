日本製鉄は2月17日、同社が提供するGXスチール「NSCarbolex Neutral」が、3月5日にグランドオープンを予定している「もちだんご村 もち吉工場直売所」(福岡県直方市)の壁面パネルに採用されたと発表した。ブリキ製壁面パネル設置後 店舗内装○採用の詳細あられ・おせんべいなどの米菓を製造・販売するもち吉は、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進しており、その一環としてすでに「決まり手煎餅」の缶にNSCarbolex Neutra