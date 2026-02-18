きょう、特別国会が召集され、衆院選で初当選した新人議員らが登院しました。 【写真を見る】｢全く実感ない、不思議な気持ち｣ 東海地方の議員は何を実現する？特別国会きょう召集 巨大与党となった自民党。新年度予算案の審議や消費税減税などの行方は？ （越智駿平記者）「午前8時です。国会の正門が開かれました。新人議員たちが続々と初登院していきます」 特別国会がきょう召集され、国会には朝早くから初当選を果たした新