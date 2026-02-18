ドル指数は小幅に上昇、米ＦＯＭＣ議事録を控えて＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇している。東京午前の９７．１１８を安値に、ロンドン市場では９７．３２８まで上昇。東京時間にはＮＺドル/ドルが急落、その後も米債利回り上昇などがドル相場を下支えしている。このあとＮＹ市場後半には米FOMC議事録（1月27日-28日開催分）の公表が控えており、ポジション調整が入りやすい点も指摘されよう。 ドルインデックス＝97.