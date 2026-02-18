◆第８回雲取賞・Ｊｐｎ３（２月１８日、大井競馬場・ダート１８００メートル、良）ＴＣＫ特別区競馬組合は２月１８日に行われた第８回雲取賞の売り上げが、前年比１０９・６％で８億３６３２万５９００円。同レースの売得金レコードを更新したことを発表した。これまでの雲取賞の最高売り上げは２０２４年の７億７５２７万８０００円だった。なお、レースは３番人気のリアライズグリント（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キタ