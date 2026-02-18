愛知県の2月定例議会が18日開会し、3兆円を超える過去最大規模の新年度予算案が提案されました。新年度予算案の一般会計は、9月に開催される「アジア・アジアパラ競技大会」の関連する費用の計上などにより、3兆2200億円あまりと過去最大の規模となっています。一方で、2612億円の収支不足が見込まれていましたが、基金を取り崩すことで不足分を解消したとしています。愛知県の2月定例議会は3月25日まで開かれます。