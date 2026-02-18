ダンス＆ボーカルグループEXILEのATSUSHIさんが、射水市に登場です。ATSUSHIさんは、特殊詐欺の被害防止に取り組んでいて、きょうは警察が行ったイベントに参加しました。EXILEATSUSHIさん「皆さん始めまして。EXILE ATSUSHIと申します。本当はサングラスをとって出ようと思ったんですけど、だれか分かんないかと思いましてちゃんとかけてきました」ATSUSHIさんは、特殊詐欺の被害を防ぐ警察庁の特別防犯支援官を務