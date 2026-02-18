第2次高市内閣は今夜発足しますが、閣僚は全員再任されました。高市総理は皇居での親任式に臨んでいて、これが終われば、正式に第2次高市内閣が発足します。高市総理としては、全ての閣僚を再任することで、スピード感をもって「高市力ラー」の政策を進めたい考えです。衆議院の解散にあたり、高市総理は「国論を二分する政策にも挑戦していきたい」と意欲を示していましたが、今夜、記者会見を開き、▼責任ある積極財政や▼安全保