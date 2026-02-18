インフルエンザの流行が再び拡大しています。富山県内の1医療機関あたりのインフルエンザ患者数は、先週は29.89人で警報レベルの30人に迫っています。今月15日までの1週間に、県内の医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は、1医療機関あたり29.89人でした。警報レベルの目安となる30人に再び迫っています。県内すべての地域で患者が増え、富山市保健所と高岡厚生センターの管内では、警報レベルを超えました。また