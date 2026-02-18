射水市は、きょう新年度予算案を発表しました。能登半島地震の液状化被害対策などを盛り込み、過去最大の規模となっています。射水市の夏野市長が発表した新年度予算案は、一般会計で473億6000万円です。2年連続で過去最大を更新しました。能登半島地震で液状化の被害が出た新湊地域では、再び液状化するのを防ぐため、地下の水位を下げる実証実験が去年12月から行われています。市は実証実験の結果を踏まえ、地元との合意を図った