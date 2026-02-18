金融庁は18日、のと共栄信用金庫（石川県七尾市）に金融機能強化法に基づき公的資金を注入すると発表した。信金の中央機関である「信金中央金庫」を通じて96億円を出資。能登半島地震で被災した地域や地元企業の復興を後押しする。