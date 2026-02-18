スタジオには気象予報士の平島さんです。春の便りが届きましたね。気象台は、きょう、富山県を含む北陸地方で春一番が吹いたと発表しました低気圧が発達しながら日本海を進んだため、北陸地方では南よりの風が強まりました。春一番の発表は全国で北陸が最初で、去年より15日遅い発表です。この春一番、発表にあたってはいくつかの条件を満たす必要があるんです。まず1つ目は、時期です。立春から春分の間が条件です。今年は、2月4