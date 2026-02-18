多くの観光客で賑わう東京・浅草で、観光バスのバスジャックを想定したテロ対策の訓練が行われました。不審者役「騒いだら殺すからなお前らよ。わかってんだろ」この訓練は、東京・浅草の浅草寺周辺を走る「はとバス」の観光ツアー中に拳銃を持った男が現れ、バスジャックを実行するという想定で行われました。訓練には銃器対策部隊も参加し、犯人の身柄確保や乗客の避難誘導、不審物の回収といった一連の対応の確認も行われました