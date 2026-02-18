18日、特別国会が召集され、高市氏が再び首相に指名されました。新人議員たちも朝から国会に初登院しました。新たな人事と、日米の外交でも新たな進展があったということで、オモテとウラ側を日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。■衆議院の憲法審査会長に“お兄ちゃん”起用へ──まず1つめ。オモテの動きとして、衆議院の憲法審査会長に高市首相に近い、「お兄ちゃん」を起用へ。そしてウラ側では、「