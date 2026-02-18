タレント・スマイリーキクチ（53）が18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。先輩芸人の優しさに感動したエピソードを明かした。キクチは「2009年に事件が報道された。全国初一斉摘発の誹謗中傷の前例を作る責任だった。中傷や殺害予告、仕事先への妨害よりもこのプレッシャーが1番辛かった。心が壊れそうなときに電話が鳴った。相手は2回しか会ったことのない千原せいじさんだった。デカい声で『今ニュース見とるで大変や