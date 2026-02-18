18日午後に行われた衆議院本会議。総理大臣の指名選挙が行われ、選挙で圧勝したことで354票の圧倒的な支持を受け、第105代の首相に選ばれた高市氏。各党への挨拶回りでは、中道改革連合の小川新代表に対して…。高市首相：（小川代表主演の）映画見ておかないと。（※小川代表は映画「なぜ君は総理大臣になれないのか」に出演している）中道改革連合・小川代表：またまた。高市首相：ガッツとかならどう？中道改革連合・小川代表：