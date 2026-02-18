宮城県仙台市でワンボックスカーが歩道に乗り上げ3人をはねる事故があり、このうち20代の男性が意識不明の重体です。警察によりますと、18日午後2時50分頃、仙台市青葉区の市道でワンボックスカーが進行方向左側の歩道に乗り上げ歩行者3人をはねる事故がありました。このうち学生とみられる20代の男性が頭から血を流し意識不明の重体で仙台市内の病院に搬送されています。警察はワンボックスカーを運転していた仙台市の40代の男を