タレントはなわ（49）が、18日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。弟のお笑いコンビ、ナイツの塙宣之（47）について話した。司会の黒柳徹子（92）に「弟さんに顔が似てきたって言われるんだって？このごろ」と聞かれると、はなわは「最近言われますね」と答えた。「若い時はまったく似ていないって言われて。キャラクターも全然違いますし。年を取ってきて、なんか一瞬、皆さん間違えるくらいですね」