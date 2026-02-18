ロックの面白いところのひとつは、アーティスト／バンド同士のつながりが、ひとつのバンド自体の物語にも影響を与えるという点だ。特に、対バンイベントや主催フェスなどではそういう絆がドラマを生み出す場面も多いが、MVにおいてもその絆や熱さを目撃できるケースがある。1月7日に公開されたTHE ORAL CIGARETTES「ERASE」のMVも、築き上げられた信頼関係が垣間見える。 （関連：【動画あり】THE ORAL CIGARETTES