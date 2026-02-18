2月14日から15日にかけてB1第23節、B2第20節が各地で開催。B1では代表戦が行われるバイウィーク前最後の連戦となり、各クラブの日本代表候補選手16名が活躍を見せた。 同17日に追加召集が電撃発表されたサンロッカーズ渋谷のジャン・ローレンス・ハーパージュニアは、越谷アルファーズとのGAME2で3ポイント2本を含む6得点2リバウンド1アシスト1スティールをマーク。13分39