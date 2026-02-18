GLIM SPANKYが、新曲「春色ベイビーブルー」を2月25日に先行配信リリースする。 （関連：GLIM SPANKY、さらなる飛躍への幕開けメジャーデビュー10周年記念ライブで確かめた成長の道程） 同楽曲は、3月25日にリリースされるニューアルバム『Éclore』の収録曲。2月24日24時45分よりFODにて独占配信されるFODオリジナルドラマ『こないだおばさんって言われたよ』の主題歌に起