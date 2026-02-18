トヨタ自動車グループの製造系企業の労働組合が、春闘での要求書を会社側へ一斉に提出しました。 【写真を見る】全トヨタ労連が春闘の賃上げ要求発表 「一時金」は過去最高水準 トヨタ自動車を除いた平均要求額はトランプ関税の影響で5年ぶりに前年下回る トヨタグループの製造と販売の314の労働組合でつくる「全トヨタ労連」は18日、製造系124の組合が要求書を会社側に提出し、要求額を非公表としているトヨタ自動