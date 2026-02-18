【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mr.Childrenが、22枚目のオリジナルアルバム『産声』より、新曲「Saturday」を2月21日に配信リリースすることが決定。 2月21日19時には、新曲「Saturday」MVもYouTubeにてプレミア公開される。 ■全国ツアータイトルも決定！ さらに、4月4日の千葉・ららアリーナ東京ベイを皮切りに11月22日の広島グリーンアリーナまで、全国14会場28公演開催される全国