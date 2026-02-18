【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『超特急オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』が3月29日に発売となることが決定、表紙ビジュアルが解禁された。 ■テーマは「2026年もgr8estなjourneyを！」 2011年12月25日に結成され、2012年6月10日にCDデビュー。9人組メインダンサー＆バックボーカルグループとして、唯一無二のスタイルを確立してきた超特急。 そんな彼らが15周年イヤ}