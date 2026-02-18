大阪3月限 日経225先物57260+650（+1.14％） TOPIX先物3816.0+44.0（+1.16％） 日経225先物（3月限）は前日比650円高の5万7260円で取引を終了。寄り付きは5万6950 円と、シカゴ日経平均先物（5万7085円）にサヤ寄せする形で、買いが先行した。直後に5万6780円まで上げ幅を縮める場面もみられたが、売り一巡後はロング優勢となり5万7170円まで上昇。 前場中盤にかけて5万7000円を割り込む場面もあったもの