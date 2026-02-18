県内の公立高校一般入試の倍率が先ほど発表されました。全日制の平均倍率は0.99倍で、1倍を下回るのは初めてです。 県内の公立高校一般入試には、2025年より326人少ない1万2115人が志願しました(2025年：1万2441人)。 もっとも倍率が高かったのは、新潟高校理数科の1.98倍です。全日制のうち、志願者数が募集人数を超えたのは37学科。募集人数を下回ったのは54学科となりました。 一般選抜の学力検査は、3月4日(水)に行わ