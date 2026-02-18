18日(水)日中は、日差しが届いて暖かくなりました。最高気温は、新潟市中央区10.8℃、上越市高田11.4℃など、所々10℃を超えました。 また、18日(水)は日中 南よりの風が強まり、新潟地台は北陸地方で『春一番』が吹いたと発表。2025年より15日遅い観測となったものの、季節の歩みを感じる便りが届きました。 ただ、19日(木)にかけてはこの時期らしくまた雪が降りそうです。 ◆19日(木)午前9時の予想天気図 いま雨を降ら