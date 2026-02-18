現地時間2月17日、イタリア北部で開催中のミラノ・コルティナ冬季オリンピックで、スピードスケート男子団体追い抜きの3位決定戦がミラノ・スピードスケートスタジアムで行われ、中国は劉瀚彬、呉宇、李文芾の3選手が出場しました。中国は、3分41秒38のタイムでオランダを下し、銅メダルを獲得しました。この種目でのメダル獲得は、中国にとって過去の冬季五輪で最高の成績です。レース後、選手たちは「とても興奮している」