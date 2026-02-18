2020年7月豪雨で熊本県人吉市の夫婦が亡くなったのは、行政の対応に問題があったためとして、遺族が熊本県などに損害賠償を求めた裁判が、熊本地方裁判所で始まりました。 【写真を見る】球磨川支流の氾濫 避難中に夫婦死亡「しっかり管理監督していれば」遺族が熊本県など相手取った裁判が始まる熊本地裁 弁護団によりますと、この裁判は2020年7月、人吉市下薩摩瀬町に住む夫婦が、豪雨の影響で避難する際、球磨川の支流の