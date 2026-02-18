横浜市の路上で2023年2月、近くに住む柴田哲二郎さん＝当時（78）＝をバットのようなもので殴って殺害したとして、殺人罪に問われた同市戸塚区、無職服部繁雄被告（67）の裁判員裁判で、横浜地裁は18日、懲役19年（求刑懲役20年）の判決を言い渡した。服部被告は無罪を主張したが、安永健次裁判長は防犯カメラの映像などから「被告人と犯人は同一人物と認められる」と判断。「被害者の背後から多数の骨折が生じるほどの強さで