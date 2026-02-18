毎日新聞社の社長に就任する斉藤信宏氏毎日新聞社は18日、斉藤信宏取締役（59）が4月1日付で社長に昇格する人事を発表した。松木健社長（64）は代表権のある会長に就く。社長交代は4年ぶり。斉藤氏は毎日新聞グループホールディングス（GHD）取締役を兼務しており、トップ交代でグループ各社との連携を深めて収益拡大を図る。GHD社長を兼務している松木氏はグループ経営に注力し、構造改革を進める。斉藤信宏氏（さいとう