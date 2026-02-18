国会で第105代内閣総理大臣に指名された高市総理は第2次内閣の組閣を行い、閣僚を全員、再任しました。木原官房長官「大臣、内閣官房副長官および内閣法制局長官は全員再任であります」高市総理は再任した閣僚らを総理官邸に呼び込み、それぞれに指示書を手渡しました。小泉防衛相「日本にとって前向きな安全保障環境を構築をしていく。こういった観点からも防衛装備移転というのはしっかりと進めていきたい」高市総理と閣僚らはこ