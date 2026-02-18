ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。表彰式で見せたおなじみのルーティン「木原運送」は、地上波番組で取り上げられるなど話題を呼んだが、ネット上では改めてその“凄さ”に注目が集まっている。劇的な大逆転でつかんだ金メダル。表彰式で名前を呼ばれると、木原は三浦の腰をひょいっと持って壇上に押し上