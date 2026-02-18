Image: Amazon さっぱりわからん、でも買い時なのは確か。iPhoneとかiPadとかMacBookとか。Apple製品って量販店でもセールのタイミング以外では基本あまり値引きされないイメージ。ところが…です。AmazonではM4のMac miniが、なぜか3月1日まで特別価格になっています。とりあえず以下を開いてみて！ Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU 16GBユニファイドメモリ 256GB SSD、ギガビット