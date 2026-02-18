総合格闘技（ＭＭＡ）の最高峰ＵＦＣで世界女子バンタム級王者になり、世界最大プロレス団体ＷＷＥでは女子最高峰王者となったロンダ・ラウジー（３９）が、ＭＭＡに約１０年ぶりに電撃復帰することになった。５月１６日に米カリフォルニア州ロサンゼルス（イングルウッド）のインテュイットドームで、同じく復帰戦となるジーナ・カラーノ（４３）と５分５ラウンドのＭＭＡルールで激突する。米人気ユーチューバー兼ボクサーの