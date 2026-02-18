18歳未満の女性にわいせつな行為をした上、動画を撮影したなどとして無職の男が逮捕されました。児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されたのは、石川県野々市市に住む27歳の無職の男です。警察によりますと、この容疑者は18歳未満の女性2人にわいせつな行為や動画撮影などをした疑いが持たれています。別の事件の捜査で、容疑者のスマートフォンの解析をしたところ、今回の事件が発覚しました。調べに対し、容疑者は「間