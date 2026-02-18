名古屋市の2月定例議会が18日に開会し、過去最大の新年度予算案が提案されました。1兆6900億円余りと過去最大となった一般会計には、9月から開催される「アジア・アジアパラ競技大会」に関連する費用として、846億円が盛り込まれています。議会では、物価や人件費の高騰などを理由に、名古屋城や東山動植物園など752の施設における利用料の値上げについても審議されます。実施されると、名古屋城は500円から1000円に、東山